В Воронежской области высадят 1639 гектаров нового леса

11 Март 2020 2020-03-11T09:30:12+03:00

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В воронежских лесничествах с месячным опережением графика началась посадка нового леса – погода создала все условия для начала посевной кампании. Работа идет в две смены. По планам управления лесхоза Воронежской области, в этом году в регионе высадят 1639 гектаров молодого сосняка.

- Наибольший объем работ – 370 гектаров – предстоит посадить в Донском лесничестве, 329 гектаров – в Давыдовском лесничестве, более 100 гектаров – в Бобровском, Новохоперском, Пригородном лесничествах, - рассказали в управлении.

На подготовленных площадях посадят как сеянцы с открытой корневой системой, так и посадочный материал с закрытой системой, выращенный в лесном селекционном центре.

Доля саженцев с закрытой корневой системой составляет 30%. Всего в этом году в лесном фонде области посадят более 6,5 миллионов сеянцев сосны, березы и других лесных пород.

К лесокультурным работам приступили в Донском, Бобровском, Новоусманском, Новохоперском лесничествах. В ближайшее время эстафету подхватят остальные филиалы КУ ВО «Лесная охрана».

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ИСТОЧНИК KP.RU