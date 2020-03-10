2020-03-10T19:37:49+03:00
Происшествия

В Воронеже на женщину напал знакомый рецидивист и отобрал три золотых кольца

При этом он угрожал своей жертве ножом
Юрий КОЗЛОВ
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Рецидивисту, опять взявшемуся за старое, грозит до десяти лет тюрьмы.Рецидивисту, опять взявшемуся за старое, грозит до десяти лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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Полицейские раскрыли грабеж, совершенный в феврале. Тогда в отдел полиции № 5 обратилась 34-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что среди бела дня на улице Героев Сибиряков на нее напал знакомый и, угрожая ножом, отобрал три золотых кольца. После чего убежал.

Сразу найти разбойника не удалось. Однако вскоре оперативники получили информацию о том, где он находится. Грабителя задержали в Советском районе. 35-летний воронежец был хорошо известен стражам порядка, он был не раз судим за аналогичные преступления. А вот кольца при обыске не нашли. И рецидивист, хотя и признал свою вину, но о том, где похищенное золото, не рассказал.

- Мужчину отправили в следственный изолятор, решается вопрос об его аресте, - сообщили в региональном ГУ МВД. – В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до десяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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