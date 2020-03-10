В Воронежской области участкового, покалечившего в ДТП 13-летнюю девочку, посадили на три года
Аннинский районный суд вынес приговор по делу о ДТП, случившемуся 11 октября 2019 года в районе автовокзала Анны. Виновным в аварии признали 35-летнего теперь уже бывшего старшего участкового.
Напомним, полицейский на «Шевроле», будучи пьяным, выехал на встречную полосу на улице Красноармейской райцентра, где врезался в «ВАЗ 21140». В ДТП пострадали 20-летняя девушка, рулившая отечественной машиной, и ее 13-летняя пассажирка. Школьница при этом получила тяжелые травмы.
Сразу после аварии участковый пытался выгородить себя, заявив, что за рулем был его 30-летний брат. Когда доказали, что это не так, отказался давать показания. Вскоре его уволили из полиции.
- Мужчину арестовали. В дальнейшем под тяжестью собранных доказательств он все-таки признал свою вину, - сообщил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.
В итоге бывшему полицейскому дали 3 года колонии-поселения. На тот же срок у него отобрали водительские права. Приговор он может обжаловать в течение десяти дней.
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Авария в Анне Воронежская область.
ИСТОЧНИК KP.RU