В Воронежской области участкового, покалечившего в ДТП 13-летнюю девочку, посадили на три года

10 Март 2020 2020-03-10T19:15:45+03:00

Юную автоледи и ее 13-летнюю пассажирку после ДТП отвезли в больницу. Травмы школьницы оказались тяжелыми. Фото: принтскрин видео.

После аварии полицейский утверждал, что за рулем был его брат [видео]

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Аннинский районный суд вынес приговор по делу о ДТП, случившемуся 11 октября 2019 года в районе автовокзала Анны. Виновным в аварии признали 35-летнего теперь уже бывшего старшего участкового.

Напомним, полицейский на «Шевроле», будучи пьяным, выехал на встречную полосу на улице Красноармейской райцентра, где врезался в «ВАЗ 21140». В ДТП пострадали 20-летняя девушка, рулившая отечественной машиной, и ее 13-летняя пассажирка. Школьница при этом получила тяжелые травмы.

Сразу после аварии участковый пытался выгородить себя, заявив, что за рулем был его 30-летний брат. Когда доказали, что это не так, отказался давать показания. Вскоре его уволили из полиции.

- Мужчину арестовали. В дальнейшем под тяжестью собранных доказательств он все-таки признал свою вину, - сообщил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

В итоге бывшему полицейскому дали 3 года колонии-поселения. На тот же срок у него отобрали водительские права. Приговор он может обжаловать в течение десяти дней.

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Авария в Анне Воронежская область.

ИСТОЧНИК KP.RU