В Воронеже хозяева ищут блудного попугая

10 Март 2020 2020-03-10T18:38:53+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» разместили призыв о помощи жители дома № 6 на улице Шишкова. У них, видимо почувствовав весну, улетел в окно их домашний любимец – попугай-корелла Гоша. Он немного посидел на дереве во дворе, а потом скрылся из виду.

Приключения его могут оказаться гораздо более грустными, чем Кеши из известного советского мультика. Сипоптики прогнозируют, что уже в конце этой недели вернутся холода, что для теплолюбивой птицы очень опасно.

Хозяева птички очень переживают – Гоша, по их словам, был практически членом семьи. И просят всех, кто живет неподалеку и видел попугая, написать комментарий к посту, либо отправить сообщение в «личку».

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ИСТОЧНИК KP.RU