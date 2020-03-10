В Воронеже хозяева ищут блудного попугая
В паблике «Типичный Воронеж» разместили призыв о помощи жители дома № 6 на улице Шишкова. У них, видимо почувствовав весну, улетел в окно их домашний любимец – попугай-корелла Гоша. Он немного посидел на дереве во дворе, а потом скрылся из виду.
Приключения его могут оказаться гораздо более грустными, чем Кеши из известного советского мультика. Сипоптики прогнозируют, что уже в конце этой недели вернутся холода, что для теплолюбивой птицы очень опасно.
Хозяева птички очень переживают – Гоша, по их словам, был практически членом семьи. И просят всех, кто живет неподалеку и видел попугая, написать комментарий к посту, либо отправить сообщение в «личку».
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ИСТОЧНИК KP.RU