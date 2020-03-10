2020-03-10T18:38:53+03:00
Общество

В Воронеже хозяева ищут блудного попугая

Он улетел из квартиры на улице Шишкова
Юрий КОЗЛОВ
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Гоша недолго посидел на ветке и упорхнул в неизвестном направлении.Гоша недолго посидел на ветке и упорхнул в неизвестном направлении.Фото: Виктория Пасько.
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В паблике «Типичный Воронеж» разместили призыв о помощи жители дома № 6 на улице Шишкова. У них, видимо почувствовав весну, улетел в окно их домашний любимец – попугай-корелла Гоша. Он немного посидел на дереве во дворе, а потом скрылся из виду.

Приключения его могут оказаться гораздо более грустными, чем Кеши из известного советского мультика. Сипоптики прогнозируют, что уже в конце этой недели вернутся холода, что для теплолюбивой птицы очень опасно.

Хозяева птички очень переживают – Гоша, по их словам, был практически членом семьи. И просят всех, кто живет неподалеку и видел попугая, написать комментарий к посту, либо отправить сообщение в «личку».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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