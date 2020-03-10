2020-03-10T18:13:51+03:00
Происшествия

В Воронеже муж из-за выпивки с незнакомцем потерял машину жены

Собутыльник оказался рецидивистом
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские раскрыли угон «Рено-Сандеро». О пропаже машины заявила 51-летняя владелица авто.

Стражи порядка выяснили, что накануне пропажи муж автоледи выпивал с неким субъектом, с которым только что познакомился. Между тем собутыльником оказался много раз судимый за кражи 34-летний житель Краснодарского края, временно живущий в Воронеже. Он воспользовался тем, что его более респектабельный коллега по выпивке отвлекся, и вытащил у него ключи от машины. Потом угнал ее, но, видно, ездить толком не умел, потому что вскоре устроил ДТП. Автомобиль рецидивист бросил и убежал.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщика задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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