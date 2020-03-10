2020-03-10T17:29:37+03:00
Общество

В Воронежской области уменьшилась сумма прожиточного минимума

Чиновники полагают, что продукты стали дешевле, а значит – на них можно сэкономить
Юрий КОЗЛОВ
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Чиновники полагают: чтобы выжить, достаточно в среднем около девяти тысяч в месяц.Чиновники полагают: чтобы выжить, достаточно в среднем около девяти тысяч в месяц.Фото: из архива «КП»
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В правительстве Воронежской области определили сумму прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Эта цифра для среднестатистического жителя региона теперь равна 8894 рублям (в третьем квартале было 9390).

По социальным группам величина прожиточного минимума теперь выглядит так:

для трудоспособного населения – 9689 рублей (в третьем квартале – 10221);

для пенсионеров – 7513 рублей (ранее – 7897);

для детей – 8697 (было 9267).

Чиновники объясняют изменение прожиточного минимума тем, что более дешевыми становятся отдельные продукты. Хотя в принципе визит на рынок или в магазин убеждает совершенно в обратном.

Напомним, прожиточный минимум включает в себя стоимость потребительской корзины и коммунальные платежи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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