В Воронеже водителям сообщили о часе бесплатной парковки возле медучреждений, школ и детсадов

10 Март 2020 2020-03-10T17:26:52+03:00

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На сайте «Городских парковок» водителям напомнили о льготном периоде парковок возле социальных учреждений в центре Воронежа: школ, детсадов, больниц и поликлиник. Там можно бесплатно оставлять авто на один час (в обычных местах – только на 15 минут). По истечении этго времени парковка будет стоить так же, как и везде – 40 рублей за час. Всего таких мест для машин около 300 на 28 улицах.

В мэрии сообщили, что подобные льготы вообще-то действуют еще с лета 2019 года. Но из-за всем известного казуса с законодательством ранее информация о них была не такой актуальной.

Места льготной парковки обозначены не синим, а зеленым цветом. Их также можно узнать по номеру – 3619. Их полный список можно увидеть здесь

Напомним, штрафы за бесплатную парковку будут приходить к нарушителям с 19 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU