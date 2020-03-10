Калужский грабитель скрывался от федерального розыска в Воронеже

10 Март 2020 2020-03-10T16:49:36+03:00

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В Воронеже росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. 41-летний житель Калужской области неоднократно был судим и с ноября прошлого года его снова разыскивала полиция за грабеж.

В это время он перебрался в Воронеж, где в феврале 2020 года успел совершить еще одно преступление. Мужчина выхватил из рук местной жительницы сумку и сбежал. Горожанка запомнила приметы вора и обратилась в полицию.

Накануне сотрудники Росгвардии заметили похожего по приметам мужчину и задержали его. Теперь его отправят инициаторам розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU