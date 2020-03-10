2020-03-10T16:41:17+03:00
Общество

Воронежский аэродром «Балтимор» местные жители просят перенести за город из-за шума

Горожане создали петицию
Юлия ДИДЕНКО
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Жители Воронежа создали петицию за перенос аэродрома «Балтимор» за пределы города. По мнению авторов, объект мешает развитию города и опасен для населения. За несколько дней петицию подписали около 80 человек.

Автор петиции считает - опасность аэродрома заключается в том, что курс взлета и посадки с западной стороны проходит над жилыми кварталами, как малоэтажной частной застройки, так и многоэтажной.

- Вероятность ЧП никогда исключить нельзя. Как минимум аварийный сброс неотработанного топлива над районами. А шум работающих реактивных двигателей превышает все допустимые нормы днём и ночью, что сказывается на здоровье горожан, особенно маленьких детей, - отмечает местный житель.

Кроме того, создатель петиции вспомнил и о лесных пожарах, которые могли бы дойти до боевого арсенала. Тогда, по его мнению, все чудом обошлось, но последствия могли быть очень серьезными.

Выход из ситуации автор видит в переносе аэродрома за черту города. А территорию объекта превратить в общественное пространство.

- Необходимо достроить бетонное покрытие водосточно-дренажную сеть с очистными сооружениями, а затем передать городу с обязательством поддержания состояния построенных сооружений. Полосу и рулежные дорожки можно переоборудовать в проспекты, внутреннюю рабочую зону - в парки и скверы, а в незначительном удалении от боковой части полосы - основать жилые и коммерческие кварталы. Курсовые части полосы необходимо оставить свободными от высоких строений на удалении до 500-1000 метров, чтобы в случае полной мобилизации можно было быстро развернуть авиационную или иную военную базу (в том числе на случай критической эпидемиологической обстановки) в случае крайней необходимости, - предлагает горожанин.

Напомним, в 2010 году «Балтимор» стал причиной ожесточенных споров. Суд отказал инициативной группе горожан, которые выступили с требованием закрыть военный аэродром рядом с их домами. Рев самолетов мешал им спать по ночам. Спор утих в 2013 году. Тогда на «Балтиморе» пообещали оборудовать шумоизоляционные ограждения. В 2014 году все-таки стартовала его реконструкция, но затянулась на три года из-за проблем с финансированием. А затем работы возобновились снова. Теперь завершить их планируется к осени 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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