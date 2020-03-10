Адвокаты арестованного за взятку воронежского ректора подали апелляцию

10 Март 2020 2020-03-10T16:29:15+03:00

Они постараются изменить меру пресечения на домашний арест

Изменить размер текста: A A

6 марта поступила апелляция по делу Сергея Колодяжного. Как сообщили в Ленинском районном суде, утром 11 марта жалоба должна быть уже в Воронежском областном суде. Заседание, на котором рассмотрят этот протест, может быть назначено на 12 или 13 марта.

Напомним, адвокаты Сергей Коноплев и Сергей Жеребятьев уже говорили «КП-Воронеж», что постараются изменить меру пресечения на домашний арест.

ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о двух миллионах рублей.

Также возбуждено дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) – 70 млн рублей некие руководящие сотрудники вуза могли получить незаконно в виде «возвратов» премий.

Ранее ректора воронежского опорного вуза решили оставить под стражей до 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU