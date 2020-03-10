В Воронеже установили личность водителя, устроившего стрельбу среди бела дня

10 Март 2020 2020-03-10T16:07:19+03:00

Он пальнул из травматического пистолета в мужчину, стиль езды которого агрессору не понравился [видео]

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Полицейские установили личность водителя, стрелявшего в проезжавшую мимо него машину у дома № 50 на Бульваре Победы Коминтерновского района. Инцидент произошел 3 марта, его видео выложили в сеть 7 марта. На нем можно заметить, как из окна «Фольксвагена-Туарег» высовывается рука с пистолетом. Следует выстрел в направлении находящейся справа «Лады». Он пришелся в ногу водителю отечественной машины.

- Мужчине 42 года, живет он в Воронеже, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Уголовное дело пока не возбуждено. Ждем, когда станут известны результаты экспертизы, определяющей, насколько тяжелые травмы были нанесены другому водителю.

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В Воронеже один водитель выстрелил в другого.За видеозаписью обращались сотрудники полиции по заявлению жильца. При просмотре видеозаписи мы обнаружили автомобиль который остановился рядом с Грантой,а после из него был совершён выстрел из травматического пистолета.По словам пострадавшего: выстрелившему не понравилось как он временно остановился. Весь материл включая номера машины был оперативно передан полиции для задержания стрелка. Видео предоставлено https://vk.com/skbkrepost

ИСТОЧНИК KP.RU