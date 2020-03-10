2020-03-10T14:54:37+03:00
Общество

В Воронеже сибирская лайка провалилась в трехметровый желоб на очистных сооружениях

Собака сбежала от хозяйки и проникла на закрытую территорию
Олег ИВАНОВ
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Сейчас собака чувствует себя вполне удовлетворительноСейчас собака чувствует себя вполне удовлетворительноФото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".
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Сотрудники водоканала в Воронеже вызволили из лотка с очищенной сточной водой на территории Правобережных очистных сооружений канализации сибирскую лайку по кличке Юта. Собаку выгуливали на пустыре, когда она убежала и «проникла» на объект. Оказалось, что животное свалилось в «Лоток Вентури», который предназначен для пропуска очищенных стоков и представляет собой открытый желоб глубиной около трех метров.

- Во время обхода территории очистных мы услышали, как в «лотке Вентури» скулит собака. Подошли ближе и увидели лайку, которая ходила по узкой выемке внутри лотка почти по брюхо в стоках. На этом этапе очистки сточные воды уже обеззаражены и поэтому какого-то вреда животному не могли причинить, но, тем не менее, собака была напугана. Сначала мы соорудили наклонный помост из досок, но Юта никак не решалась на него зайти. Поэтому мы сделали из верёвок две петли и вытащили собаку. Она визжала от радости, как будто благодарила нас, - рассказали слесари участка очистных сооружений канализации «РВК-Воронеж» Роман Горобцов и Игорь Перов.

Хозяйка лайки безуспешно разыскивала Юту в окрестностях и по пути решила спросить о «потеряшке» у сотрудников очистных, где ей и передали сбежавшего питомца. Сейчас собака чувствует себя вполне удовлетворительно: она немного испугалась и ушибла лапу, но причин для беспокойства нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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