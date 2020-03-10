В Воронеже невиданное мартовское тепло бьет рекорды два дня подряд

10 Март 2020 2020-03-10T14:58:23+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о новых температурных рекордах. Они были зарегистрированы в выходные дни: 8 и 9 марта.

- В женский праздник температура подскочила до 16,3 градуса. Ранее рекордным был день 8 марта в 2002 году. Тогда столбик термометра поднялся до 12,8 градусов, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – А 9 марта зафиксировали 15,5 градусов. Ранее самым теплым этот день был в 2016 году - +12,8.

Впрочем, такое тепло продлится недолго.

- С середины недели температура начнет возвращаться к нормальным для марта значениям, - добавил Александр Сушков. - Уже в субботу, 14 марта, днем ожидаем всего +7, а ночью 15 марта заморозки до -3 градусов. Потом воздух прогреется до +5. Пройдут дожди, а потом возможен и снег. Примерно такая же температура с небольшим минусом ночью и невеликим плюсом днем продлится всю предстоящую неделю. Впрочем, сильных морозов, скорее всего, не будет. В худшем случае термометр ночью будет опускаться до отметки -5…-7 градусов. Для озимых это не страшно.

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ИСТОЧНИК KP.RU