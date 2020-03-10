2020-03-10T16:31:20+03:00
Общество

Воронежский зоопарк зовет на весенний субботник

После уборки для волонтеров проведут экскурсии
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежский заповедник приглашает волонтеров на весенний субботник для подготовки объектов к новому сезону. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети во вторник, 10 марта.

Территория Воронежского зоопарка составляет 7,1 га, поэтому без помощи добровольцев сотрудникам не обойтись. Нужно будет очистить объекты от прошлогодней листвы, веток и мусора.

- Все волонтеры, принявшие участие в субботнике, получат отметки в Волонтерскую книжку и смогут посетить экспозиции зоопарка, - добавляют в зоопарке.

Записаться на субботник все желающие смогут по телефону: 8 920 414 78 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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