Воронежский зоопарк зовет на весенний субботник
Воронежский заповедник приглашает волонтеров на весенний субботник для подготовки объектов к новому сезону. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети во вторник, 10 марта.
Территория Воронежского зоопарка составляет 7,1 га, поэтому без помощи добровольцев сотрудникам не обойтись. Нужно будет очистить объекты от прошлогодней листвы, веток и мусора.
- Все волонтеры, принявшие участие в субботнике, получат отметки в Волонтерскую книжку и смогут посетить экспозиции зоопарка, - добавляют в зоопарке.
Записаться на субботник все желающие смогут по телефону: 8 920 414 78 10.
ИСТОЧНИК KP.RU