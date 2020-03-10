В Воронежской области накануне 8 марта пропал 75-летний мужчина

10 Март 2020 2020-03-10T13:45:42+03:00

Владимир Круглов ушел из дома в Верхнем Мамоне и не вернулся

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В Верхнем Мамоне начали поиски 75-летнего Владимира Круглова. Мужчина ушел из дома 7 марта и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост мужчины 167 см. У него среднее телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения Владимир Круглов был в черной куртке, черных брюках, сером свитере, дутых сапогах защитного цвета и черной шапке-ушанке.

Волонтеры сообщают также, что у пропавшего есть татуировка на левой кисти. У мужчины возможна потеря памяти. Он не ориентируется в пространстве.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении мужчины. волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU