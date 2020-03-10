В Воронеже на видео попал опрокинувшийся грузовик с кирпичами

10 Март 2020 2020-03-10T13:02:58+03:00

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10 марта около часа ночи у дома № 234 на улице 9 Января случилось необычное ДТП. Из-за неудачного маневра на бок рухнул грузовик «Тонар», груженный кирпичами. Фура с разлетевшимся по дороге грузом попала в поле зрения регистратора одной из проезжавших мимо машин. Видео выложили в соцсеть.

- Грузовиком рулил 40-летний мужчина. В фуре он ехал один. К счастью, серьезных травм шофер не получил. Наши сотрудники выясняют, почему он не справился с управлением, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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Ночью 10 марта в Воронеже перевернулся грузовик с кирпичами.

ИСТОЧНИК KP.RU