В Воронеже на видео попал опрокинувшийся грузовик с кирпичами
10 марта около часа ночи у дома № 234 на улице 9 Января случилось необычное ДТП. Из-за неудачного маневра на бок рухнул грузовик «Тонар», груженный кирпичами. Фура с разлетевшимся по дороге грузом попала в поле зрения регистратора одной из проезжавших мимо машин. Видео выложили в соцсеть.
- Грузовиком рулил 40-летний мужчина. В фуре он ехал один. К счастью, серьезных травм шофер не получил. Наши сотрудники выясняют, почему он не справился с управлением, - сообщили в региональном ГУ МВД.
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Ночью 10 марта в Воронеже перевернулся грузовик с кирпичами.
ИСТОЧНИК KP.RU