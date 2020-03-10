В Воронеже на улице под угрозой ножа у женщины похитили золотые украшения

10 Март 2020 2020-03-10T12:32:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже задержали подозреваемого в ограблении 34-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 10 марта.

Инцидент произошел в Советском районе. Женщина возвращалась домой, когда на нее напал 32-летний мужчина. Он под угрозой ножа потребовал отдать ему золотые украшения, а затем сбежал.

Теперь на мужчину возбудили уголовное дело. Он находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU