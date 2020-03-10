В Воронеже на улице под угрозой ножа у женщины похитили золотые украшения
Инцидент произошел в Советском районе
Изменить размер текста:
В Воронеже задержали подозреваемого в ограблении 34-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 10 марта.
Инцидент произошел в Советском районе. Женщина возвращалась домой, когда на нее напал 32-летний мужчина. Он под угрозой ножа потребовал отдать ему золотые украшения, а затем сбежал.
Теперь на мужчину возбудили уголовное дело. Он находится в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU