В Воронежской области мужчина украл у знакомого телефон и деньги через мобильный банк
В поселке Таловая сотрудники полиции раскрыли дерзкое ограбление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 10 марта.
Инцидент произошел 8 марта на улице Пролетарской. 35-летний мужчина выпивал вместе со своим 24-летним знакомым. В какой-то момент младший товарищ попросил у старшего телефон, чтобы позвонить. Но возвращать его отказался, а затем и вовсе ударил хозяина мобильника кулаком по лицу и сбежал.
Мужчина обратился в полицию. Правоохранители показали пострадавшему фотографию подозреваемого, на которой он узнал своего обидчика. Через время его задержали в гостях у приятеля. Он уже успел списать 30 тысяч рублей с помощью мобильного банка. А 10 из них даже потратил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU