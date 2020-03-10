2020-03-10T11:47:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина украл у знакомого телефон и деньги через мобильный банк

Инцидент произошел в Таловой
Юлия ДИДЕНКО
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В поселке Таловая сотрудники полиции раскрыли дерзкое ограбление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 10 марта.

Инцидент произошел 8 марта на улице Пролетарской. 35-летний мужчина выпивал вместе со своим 24-летним знакомым. В какой-то момент младший товарищ попросил у старшего телефон, чтобы позвонить. Но возвращать его отказался, а затем и вовсе ударил хозяина мобильника кулаком по лицу и сбежал.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители показали пострадавшему фотографию подозреваемого, на которой он узнал своего обидчика. Через время его задержали в гостях у приятеля. Он уже успел списать 30 тысяч рублей с помощью мобильного банка. А 10 из них даже потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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