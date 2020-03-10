2020-03-10T11:38:48+03:00
Звезды

В Воронеже солисту Rammstein Тиллю Линдеманну на сцене приготовят 200 бутылок воды, 150 полотенец и 100 кг льда

А еще белые барабаны и черные микрофоны
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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23 марта в Воронеж дадут концерт эпатажные музыканты Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен. Фронтмен культовой группы Rammstein вместе с основателем Pain и Hypocrisy приедут в рамках российского турне в поддержку второго совместного альбома F&M.

По отзывам выступлений в других городах, музыканты отжигают по полной. Линдеманн выходит весь в белом! И под его костюм организаторы концерта должны обеспечить белые барабаны! А треножники 14 микрофонов должны быть на контрасте - черными.

Музыканты соглашаются играть только на определенных инструментах: необходимы барабаны фирмы DW, запасные гитары ESP и Eclipse (кстати, ESP E-II Eclipse DB VB стоит больше 100 тысяч рублей), бас-гитара (Spector, Warmoth corvette или Ibanez Prestige Type). На сцене обязательны два 30-литровых ведра «без дырок». А еще не менее 200 бутылок воды комнатной температуры, 100 банных и 50 маленьких полотенец и 100 килограммов льда! Ну со льдом в «Юбилейном» проблем не возникнет!

- Мы хотели бы работать только с настоящими профессионалами без вредных привычек и с адекватным отношением к работе. Весь персонал должен быть трезвым, им запрещается работать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - отдельно упоминается в райдере звезд.

Для отдыха группы на площадке необходима комната, рассчитанная на 50 человек, с диванами, удобными стульями и столами.

По Воронежу звезды поедут на ВИП-автомобиле. В автоколонне также будут обычный автомобиль (на пять человек), два минивэна (каждый на восемь человек), а также багажный микроавтобус.

Концерт пройдет 23 марта в 20.00 в ЛДС «Юбилейный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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