В мэрии Воронежа рассказали, когда смогут отключить отопление

10 Март 2020 2020-03-10T12:24:30+03:00

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В мэрии Воронежа заявили, что отопительный сезон близится к завершению. Конкретных дат в администрации пока не называют, но отмечают, что для отключения подачи тепла среднесуточная температура воздуха должна составлять как минимум +8 градусов.

В мэрии также напомнили, что собственники квартир сами могут определить для своего дома срок окончания отопительного периода. Это решение необходимо оформить протоколом. Его следует направить в обслуживающую организацию, специалисты которой отключат дом от теплоснабжения, перекрыв задвижки.

- По решению жильцов дома также может быть отрегулировано его теплопотребление в сторону уменьшения, это также компетенция обслуживающей организации. Необходимо понимать, что на котельной, обслуживающей, к примеру, несколько десятков домов, отключить отдельное здание или уменьшить подачу тепла в него невозможно технически, поэтому все обращения в этой части следует направлять в управляющую компанию или к руководству ТСЖ, - добавили в горадминистрации.

Также в мэрии отметили, что при резком похолодании быстро восстановить подачу тепла не получится. На это уйдет время.

Кстати, волну похолодания воронежцам обещают с 15 по 17 марта. Ночная температура в эти дни может опуститься до 7 градусов мороза. Днем будет тоже непривычно холодно - около нуля. Поэтому завершать отопительный сезон все-таки, наверно, рано.

ИСТОЧНИК KP.RU