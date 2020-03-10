Воронежцу грозит срок за продажу контрафактной спортивной одежды и обуви
В Воронеже 55-летний местный житель пойдет под суд за торговлю контрафактными товарами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 10 марта.
Так, мужчина продавал в магазине в Советском районе поддельную спортивную одежду и обувь известных брендов. Из павильона изъяли больше 200 единиц фальсифицированной продукции.
Ущерб правообладателям оценили в 1,4 млн рублей.
На горожанина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU