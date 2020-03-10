Воронежцу грозит срок за продажу контрафактной спортивной одежды и обуви

10 Март 2020 2020-03-10T10:42:25+03:00

Ущерб для известных брендов оценили в 1,4 млн рублей

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В Воронеже 55-летний местный житель пойдет под суд за торговлю контрафактными товарами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 10 марта.

Так, мужчина продавал в магазине в Советском районе поддельную спортивную одежду и обувь известных брендов. Из павильона изъяли больше 200 единиц фальсифицированной продукции.

Ущерб правообладателям оценили в 1,4 млн рублей.

На горожанина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU