В Воронежской области пьяный мужчина опрокинул свой автомобиль в кювет

10 Март 2020 2020-03-10T10:23:45+03:00

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В селе Орловка Таловского района 41-летний водитель автомобиля ИЖ 21261-030 не справился с управлением, выехал на правую обочину, а затем съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 10 марта.

Авария случилась накануне, 9 марта, в 15.15 у дома 343 по улице Центральной. По предварительным данным мужчина был пьян. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 81 ДТП, из них в областном центре – 56, на федеральных трассах - четыре, в районах области – 21. В шести ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU