В Воронежской области на пьяного водителя, сбившего на обочине семью, возбудили уголовное дело

10 Март 2020 2020-03-10T10:03:05+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), по факту ДТП, в котором двое погибли и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Напомним, страшная авария случилась 8 марта в 23.30 в селе Воронцовка Павловского района. Пьяный 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на обочину, где сбил столб, после чего машину отбросило на идущих пешеходов - целую семью.

Погибли 8-летий мальчик и 58-летняя женщина. В больницу с различными травмами доставили еще троих - 61-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и 14-летнего подростка.

- Сотрудниками СК произведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU