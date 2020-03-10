Пропавшего 8 марта воронежского подростка нашли живым

10 Март 2020 2020-03-10T09:27:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже живым нашли 16-летнего подростка, который пропал 8 марта. Парень ушел погулять из дома на улице Коперника около 14.30, но домой не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Больше суток парня разыскивали волонтеры, сотрудники полиции и родные. И в итоге поиски завершились удачно. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Где все это время находился ребенок, не сообщается.

Напомним, продолжаются поиски 62-летнего преподавателя химического факультета ВГУ, профессора Вячеслава Кузнецова. Вячеслав Алексеевич вышел из своего дома на улице Красноармейской на работу 5 марта, но в университете в этот день его так никто и не увидел.

ИСТОЧНИК KP.RU