Мост через реку Хопер в Воронежской области ушел под воду
В Воронежской области низководный мост через реку Хопер между поселками Губари и Макашевка ушел под воду. С 8 марта движение по нему закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Уровень воды выше сооружения на 10 сантиметров. Причиной стало выпадение осадков и активное таяние снега в Тамбовской и Саратовской областях. Из-за этого также повысился уровень воды в самом Хопре.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, мост специально спроектирован для пропуска вод. Кроме того, он имеет местное значение, поэтому жизнеобеспечение жителей населенных пунктов не нарушено. Основная дорога проходит по по трассе Р-298.
- Угрозы подтопления населенных пунктов не прогнозируется, расстояние до Губарей и Макашевки более двух км, - добавили в региональном ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU