Мост через реку Хопер в Воронежской области ушел под воду

10 Март 2020 2020-03-10T08:27:15+03:00

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В Воронежской области низководный мост через реку Хопер между поселками Губари и Макашевка ушел под воду. С 8 марта движение по нему закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Уровень воды выше сооружения на 10 сантиметров. Причиной стало выпадение осадков и активное таяние снега в Тамбовской и Саратовской областях. Из-за этого также повысился уровень воды в самом Хопре.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, мост специально спроектирован для пропуска вод. Кроме того, он имеет местное значение, поэтому жизнеобеспечение жителей населенных пунктов не нарушено. Основная дорога проходит по по трассе Р-298.

- Угрозы подтопления населенных пунктов не прогнозируется, расстояние до Губарей и Макашевки более двух км, - добавили в региональном ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU