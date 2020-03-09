В Воронеже выступит Стас Михайлов

9 Март 2020 2020-03-09T20:58:40+03:00

Изменить размер текста: A A

23 марта в Воронеж с концертом приедет любимец женщин Стас Михайлов. Под его обаяние попали сотни поклонниц со всей страны. В чем феномен его популярности? Михайлов не меняет на сцене десятки костюмов, не эпатирует, зато он искренне поет о любви и желает женщинам быть любимыми.

Каждое выступление артиста не похоже на предыдущее, ведь любой концерт певец выстраивает, общаясь со зрителями в перерывах между песнями. Благо, репертуар Стаса Михайлова так обширен, что угодить может любому - от медленных, инструментальных песен о жизни и предназначении человека, лирических любовных романсов - до веселых, танцевальных композиций. В программе прозвучат лучшие хиты, которые так любят дамы.

Концерт пройдет 23 марта в Event Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU