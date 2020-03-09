Воронежский «Факел» проиграл первый после зимнего перерыва матч «Армавиру»

9 Март 2020 2020-03-09T19:24:01+03:00

В матче с "Армавиром" было больше борьбы, чем игры. Фото: с сайта ФК "Факел"

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Матч в «Армавире» показал, что, несмотря на солидное пополнение, кардинально у «Факела» пока ничего в игре не поменялось.

Уже на 11 минуте южане создали первый голевой момент – удар Рзаева пришелся в штангу. Зато ближе к концу первой половины игры цели достиг Поляков. Его выстрел с убойной позиции уже в штрафной Саутину отразить было не под силу – 0:1. У «Факела» же из опасных моментов особо и вспомнить нечего.

Хозяева сами помогли воронежцам. Когда судья уже подумывал дать свисток на перерыв, Тучевич заработал себе второй «горчичник» и отправился в раздевалку чуть пораньше, чем остальные, оставив команду в меньшинстве. Увы, во втором тайме, все, что «Факелу» удалось – это завладеть территориальным преимуществом. Возникали какие-то полумоменты, но всерьез о них говорить, пожалуй, нельзя. Контратаки «Армавира» выглядели гораздо опаснее, однако до завершения их тоже редко доводили.

Минимальная победа южан еще больше уменьшила и так призрачные шансы на сохранение «Факелом» места в ФНЛ. У нашей команды по-прежнему 16 очков и твердое последнее место.

Следующий матч «Факел» проведет дома 15 марта. Соперник – «Луч» из Владивостока, как раз идущий на последнем из дающих право остаться в ФНЛ 15 месте. Игра начнется в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU