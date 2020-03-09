2020-03-09T18:12:31+03:00
Звезды

В Воронеже выступят победители престижных музыкальных конкурсов

Юные исполнители сыграют произведения русских и зарубежных композиторов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

16 марта в Воронеже пройдет концерт Junior Music Tour - выступят победители Международного юношеского конкурса имени Чайковского, Astana Piano Passion, Grand Piano Competition, а также телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Щелкунчик».

Одаренные юные музыканты сыграют произведения русских и зарубежных композиторов. В Воронеже выступят Мария и Анастасия Махамендриковы (фортепиано), Даниил Бессонов (скрипка), Павел Мнацаканов фортепиано) и Андрей Рязанцев (кларнет).

Это уже третий сезон социального музыкального проекта Junior Music Tour. Каждый концерт сопровождает творческая встреча: зрители и исполнители общаются, обмениваются опытом, задают друг другу вопросы и находят между собой много общего.

Концерт пройдет 16 марта в 18.30 в филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24