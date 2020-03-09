В Воронеже выступят победители престижных музыкальных конкурсов

9 Март 2020 2020-03-09T18:12:31+03:00

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16 марта в Воронеже пройдет концерт Junior Music Tour - выступят победители Международного юношеского конкурса имени Чайковского, Astana Piano Passion, Grand Piano Competition, а также телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Щелкунчик».

Одаренные юные музыканты сыграют произведения русских и зарубежных композиторов. В Воронеже выступят Мария и Анастасия Махамендриковы (фортепиано), Даниил Бессонов (скрипка), Павел Мнацаканов фортепиано) и Андрей Рязанцев (кларнет).

Это уже третий сезон социального музыкального проекта Junior Music Tour. Каждый концерт сопровождает творческая встреча: зрители и исполнители общаются, обмениваются опытом, задают друг другу вопросы и находят между собой много общего.

Концерт пройдет 16 марта в 18.30 в филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU