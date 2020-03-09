В Воронеже улицу Шишкова снова затопила канализационная река
Это происходит пугающей периодичностью
фото Антон Синельникров/Мой и твой Воронеж
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9 марта на улице Шишкова в Воронеже снова разлились нечистоты. Погода теплая, выходной - самое время гулять, а жители района задыхаются от «аромата» фекалий.
Прорыв произошел в ночь на 9 марта. К середине дня по улице текла уже приличная «река».
В пресс-службе мэрии отметили, что причиной коммунальной аварии стала остановка насосного оборудования. На место выехали работники Водоканала, чтобы устранить неисправность.
Но напомним, это постоянная проблема района - на Шишкова канализация разливается регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU