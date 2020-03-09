На рабочей неделе воронежцев ждет тепло до +17

9 Март 2020 2020-03-09T16:33:32+03:00

Ночные заморозки придут лишь в ночь на следующий понедельник

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Воронежцев ждет теплая рабочая неделя, сообщили в Воронежском гидрометцентре. Во вторник, 10 марта, будет переменная облачность, южный ветер прогреет воздух на улице до +15…+17 днем. Ночью до 5-6 градусов тепла.

В среду, 11 марта, днем будет также тепло – до +13…+15. В ночь на четверг ожидается небольшой дождь.

12 марта будет пасмурно и до +10 тепла.

В пятницу, 13 марта, днем возможен небольшой дождь и до +10…+13 градусов.

Небольшие заморозки ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник - до -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU