На рабочей неделе воронежцев ждет тепло до +17
Ночные заморозки придут лишь в ночь на следующий понедельник
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежцев ждет теплая рабочая неделя, сообщили в Воронежском гидрометцентре. Во вторник, 10 марта, будет переменная облачность, южный ветер прогреет воздух на улице до +15…+17 днем. Ночью до 5-6 градусов тепла.
В среду, 11 марта, днем будет также тепло – до +13…+15. В ночь на четверг ожидается небольшой дождь.
12 марта будет пасмурно и до +10 тепла.
В пятницу, 13 марта, днем возможен небольшой дождь и до +10…+13 градусов.
Небольшие заморозки ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник - до -3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU