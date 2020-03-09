2020-03-09T16:33:32+03:00
Общество

На рабочей неделе воронежцев ждет тепло до +17

Ночные заморозки придут лишь в ночь на следующий понедельник
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Воронежцев ждет теплая рабочая неделя, сообщили в Воронежском гидрометцентре. Во вторник, 10 марта, будет переменная облачность, южный ветер прогреет воздух на улице до +15…+17 днем. Ночью до 5-6 градусов тепла.

В среду, 11 марта, днем будет также тепло – до +13…+15. В ночь на четверг ожидается небольшой дождь.

12 марта будет пасмурно и до +10 тепла.

В пятницу, 13 марта, днем возможен небольшой дождь и до +10…+13 градусов.

Небольшие заморозки ожидаются в ночь с воскресенья на понедельник - до -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24