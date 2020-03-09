В Воронеже в столкновении джипа и ВАЗ пострадали четыре человека

9 Март 2020 2020-03-09T16:00:54+03:00

У них диагностировали ушибы, сотрясения головного мозга, у одной из женщин - перелом руки

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8 марта на Машмете произошла авария с четырьмя пострадавшими. Около пяти вечера на улице Корольковой столкнулись SsangYong, которым управлял 52-летний водитель, и ВАЗ-21134. Помощь медиков потребовалась 32-летнему водителю «Лады» и трем его пассажиркам - 31, 32 и 35 лет. У них диагностировали ушибы, сотрясения головного мозга, у одной из женщин - перелом руки.

Сотрудники полиции выясняют причину аварии.

Напомним, вечером 8 марта в Воронеже иномарка влетела в автобус: двое пострадали

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ИСТОЧНИК KP.RU