Воронежец заплатил за липовые билеты в Таиланд 29 тыс рублей
За 8 марта мошенники обманули четырех жителей Воронежской области. Все потерпевшие попались на попытке купить что-то через интернет.
73-летний житель Железнодорожного района нашел в сети выгодное объявление о продаже авиабилетов в Таиланд. Связался по телефону, указанному на сайте, неизвестный на том конце провода попросил его совершить несколько операций через мобильное приложение. В итоге воронежец лишился 28 900 рублей.
Полицейские напоминают воронежцам о бдительности. Будьте внимательны при переводах через интернет, тщательно проверяйте информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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