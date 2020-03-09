Воронежец заплатил за липовые билеты в Таиланд 29 тыс рублей

9 Март 2020 2020-03-09T15:26:27+03:00

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За 8 марта мошенники обманули четырех жителей Воронежской области. Все потерпевшие попались на попытке купить что-то через интернет.

73-летний житель Железнодорожного района нашел в сети выгодное объявление о продаже авиабилетов в Таиланд. Связался по телефону, указанному на сайте, неизвестный на том конце провода попросил его совершить несколько операций через мобильное приложение. В итоге воронежец лишился 28 900 рублей.

Полицейские напоминают воронежцам о бдительности. Будьте внимательны при переводах через интернет, тщательно проверяйте информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU