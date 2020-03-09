В Воронеже с юбилейным концертом выступит Стас Пьеха

9 Март 2020 2020-03-09T15:06:21+03:00

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26 марта в Воронеж с концертом приедет Стас Пьеха. С момента своего участия в телепроекте «Фабрика звезд», сделавшего его известным, артист записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телеэфиров и радиоротаций. Харизматичный Стас не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем, занимая свое особенное место в российском шоу-бизнесе.

- Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, - признается Стас, - я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителей.

На своем юбилейном концерте, посвященном 15-летнего творческого пути, артист обещает воронежцам необычное сценическое решение, яркие номера, любимые хиты и неожиданные сюрпризы и новые песни.

Концерт пройдет 26 марта в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU