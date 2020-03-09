В Воронеже 8 марта пропал подросток

9 Март 2020 2020-03-09T13:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже разыскивают 16-летнего Матвея Разоренова. 8 марта около 14.30 подросток с улицы Коперника ушел погулять и не вернулся домой. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Подросток худощавый, ростом 170 см, у него короткие светло-русые волосы. Максим был одет в желтую куртку, серую толстовку, синие джинсы, черные кроссовки с бирюзовыми вставками, при нем был темный рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о парне, сообщите волонтерам по номеру 8(960)131-97-08, в полицию 02 или в службу спасения 112.

ИСТОЧНИК KP.RU