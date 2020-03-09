В Воронеже иномарка влетела в автобус: двое пострадали

9 Март 2020 2020-03-09T13:10:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 8 марта в центре Воронежа иномарка врезалась в автобус. Около восьми часов вечера на Заставе «Рено Сандеро», следовавший со стороны Донбасской в направлении Коминтерновского района, врезался в ограждение виадука. После этого хэтчбек отбросило на маршрутный автобус №5а. В аварии пострадали два человека: 34-летний водитель «Рено» и его 35-летний пассажир получили ушибы. У иномарки разбит кузов сзади, автобус помят с правого бока, у него вылетели стекла.

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU