2020-03-09T12:32:33+03:00
Происшествия

8 марта воронежец отобрал у прохожего рюкзак

Грабителя быстро поймали
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 8 марта на улице 9 января ограбили воронежца. У 39-летнего мужчины около 8.50 прохожий вырвал рюкзак. В нем у потерпевшего находилась аккумуляторная батарея для навигатора.

Личность грабителя быстро установили, 46-летнего мужчину задержали. В отделе полиции он признался, что отобрал поклажу у прохожего. За грабеж ему светит несколько лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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