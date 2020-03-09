8 марта воронежец отобрал у прохожего рюкзак
Грабителя быстро поймали
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Утром 8 марта на улице 9 января ограбили воронежца. У 39-летнего мужчины около 8.50 прохожий вырвал рюкзак. В нем у потерпевшего находилась аккумуляторная батарея для навигатора.
Личность грабителя быстро установили, 46-летнего мужчину задержали. В отделе полиции он признался, что отобрал поклажу у прохожего. За грабеж ему светит несколько лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU