В Воронежской области ВАЗ на обочине сбил группу людей: двое погибли, трое в больнице

9 Март 2020 2020-03-09T11:36:33+03:00

Изменить размер текста: A A

8 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 99 ДТП, две трети из них произошли в областном центре - 66. В авариях погибли два человека, еще 17 получили травмы различной тяжести.

Около 23.30 в селе Воронцовка Павловского района 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на обочину, где сбил столб, после чего машину отбросило на идущих пешеходов - целую семью.

Погибли 8-летий мальчик и 58-летняя женщина. В больницу с различными травмами доставили еще троих - 61-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и 14-летнего подростка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

фото 36.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU