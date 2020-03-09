2020-03-09T11:04:03+03:00
Происшествия

В Воронеже недовольный водитель джипа выстрелил в автомобилиста на "Ладе Гранта"

Мужчина получил ранение в ногу
Ярослав ИВАНОВ
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Полиция разыскивает водителя, средь бела дня устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Северном районе Воронежа.

Инцидент произошел 3 марта, видео происшествия 7 марта выложила в сеть СКБ «Крепость». У дома на бульваре Победы, 50 водитель «Фольксваген Туарег» выстрелил в водителя «Лады Гранты». Обгоняя отечественный автомобиль, сидевший во внедорожнике выставил из окна руку предположительно с травматическим пистолетом и выстрелил в водителя «Лады».

По словам пострадавшего, выстрелившему не понравилось, как он ехал. Видеозапись предоставили сотрудникам полиции по заявлению пострадавшего, у него оказалась прострелена нога.

Правоохранители устанавливают личность стрелка, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В Воронеже один водитель выстрелил в другого.За видеозаписью обращались сотрудники полиции по заявлению жильца. При просмотре видеозаписи мы обнаружили автомобиль который остановился рядом с Грантой,а после из него был совершён выстрел из травматического пистолета.По словам пострадавшего: выстрелившему не понравилось как он временно остановился. Весь материл включая номера машины был оперативно передан полиции для задержания стрелка. Видео предоставлено https://vk.com/skbkrepost

ИСТОЧНИК KP.RU

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