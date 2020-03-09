2020-03-09T10:33:37+03:00
Звезды

В Воронеже отменили водное шоу «Холодное сердце»

Можно сдать билеты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже продолжают отменять гастрольные представления. Планировавшиеся в Event-Hall 5 апреля три сеанса (в 11.00, 14.30, 18.00) циркового водного шоу «Холодное сердце» не состоятся.

Организаторы мероприятия сообщили, что вернуть билеты воронежцы могут по месту их приобретения. При себе кроме билетов обязательно иметь чек и паспорт (при оплате наличными).

Напомним, с начала 2020 года в Воронеже сорвались выступления группы "Черный обелиск", Бонни Тайлер, шоу "Танцы", Ольги Серябкиной, концерт звезд 80-90-х, а также Нуки, Мейти, группы «Синяя птица». Концерт Михаила Жванецкого отменили из-за состояния здоровья сатирика. А выступление Натальи Орейро перенесли на осень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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