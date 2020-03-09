2020-03-09T09:34:26+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет творческий вечер солиста театра оперы и балета

Вадим Мануковский познакомит поклонников с разными гранями своего творчества
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Вадим Мануковский в роли ЧиполлиноВадим Мануковский в роли ЧиполлиноФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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23 марта в Воронеже пройдет творческий вечер ведущего солиста балетной труппы Воронежского ТОБ Вадима Мануковского.

В творческой копилке артиста множество ярких, запоминающихся, зачастую прямо противоположных образов. Это и импульсивный молодой повеса Меркуцио из «Ромео и Джульетты», и сказочный волшебник Черномор из «Руслана и Людмилы», и скучный расчётливый пожилой Модест Алексеевич из «Анюты», и фонтанирующий энергией мальчишка Чиполлино из одноименного балета.

Известный балетный критик Валерий Модестов, посмотрев спектакли с участием Вадима Мануковского, отозвался о нем как о виртуозном танцовщике и драматически одаренном артисте.

Выпускник школы классического балета Мануковский успешно осваивает современную хореографию, участву в проектах молодых хореографов Александра Могилева и Марии Яшниковой.

На творческом вечере артист, не скованный театральными условностями, сможет показать разные грани своего творчества. Поддержать его придут артисты балетной труппы Воронежского театра оперы и балета и участники танцевальной труппы Камерного театра.

В программе вечера – сольные номера, а также фрагменты спектаклей разных жанров – от классики до современной хореографии. Ведущим станет главный балетмейстер

Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин.

Творческий вечер пройдет в Доме актера 23 марта, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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