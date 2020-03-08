2020-03-08T19:24:44+03:00
Общество

В Воронеже полностью устранили аварию, оставившую без электричества дома на Минской

Отметим, что авария могла случиться из-за костра
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Сейчас ситуация нормализоваласьСейчас ситуация нормализоваласьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Устранена авария, оставившая без энергии 20 жилых домов, Воронежскую городскую клиническую больницу скорой помощи № 10 (БСМП «Электроника») и роддом. Чтобы вновь подать электричество по основным, а не резервным каналампотребовалось примерно 20 часов.

- Специалисты «Воронежской горэлектросети» к 14:00 мск полностью восстановили работоспособность кабельной линии электропередачи в районе улицы Минская в Железнодорожном районе, - говорится в сообщении компании.

Напомним, произошло повреждение двух кабельных линий электропередачи. Вероятно, причиной ЧП стало то, что кто-то развел огонь в камере канала, который проходит под железнодорожным полотном. Специалисты увидели «следы присутствия людей» и «тлеющий костер». Из-за задымления рабочим вначале было трудно выполнять свои обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже полностью устранили аварию, оставившую без электричества дома на Минской
Участник драки под Воронежем, произошедшей на глазах детей, рассказал свою версию
Воронежцы стали реже оформлять кредитные карты
За несколько часов катаний на чужой машине жителю Воронежской области грозит несколько лет тюрьмы
В Воронеже авария, оставившая без электричества роддом и 20 домов, произошла из-за костра
Футболисты воронежского «Факела» записали оригинальное поздравление с женским днем
Грабитель в Воронеже сорвал с женщины цепочку стоимостью 30 тысяч рублей
В Воронеже из загоревшейся многоэтажки на Владимира Невского эвакуировали жителей
В Воронеже ушел из жизни игравший за «Факел» футболист Вячеслав Шардыкин
«Им было все равно»: под Воронежем двое мужчин избили отца на глазах его маленьких детей
В Воронеже показали концепцию нового аэропорта