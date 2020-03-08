В Воронеже полностью устранили аварию, оставившую без электричества дома на Минской

8 Март 2020 2020-03-08T19:24:44+03:00

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Устранена авария, оставившая без энергии 20 жилых домов, Воронежскую городскую клиническую больницу скорой помощи № 10 (БСМП «Электроника») и роддом. Чтобы вновь подать электричество по основным, а не резервным каналампотребовалось примерно 20 часов.

- Специалисты «Воронежской горэлектросети» к 14:00 мск полностью восстановили работоспособность кабельной линии электропередачи в районе улицы Минская в Железнодорожном районе, - говорится в сообщении компании.

Напомним, произошло повреждение двух кабельных линий электропередачи. Вероятно, причиной ЧП стало то, что кто-то развел огонь в камере канала, который проходит под железнодорожным полотном. Специалисты увидели «следы присутствия людей» и «тлеющий костер». Из-за задымления рабочим вначале было трудно выполнять свои обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU