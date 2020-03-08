Участник драки под Воронежем, произошедшей на глазах детей, рассказал свою версию

8 Март 2020 2020-03-08T19:00:13+03:00

Похоже, в этой истории не все так однозначно, как звучало изначально

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История про то, как в селе Девица Семилукского района двое мужчин жестоко избили местного жителя на глазах его же детей, приобретает новые подробности. Второй участник конфликта, Максим Корчагин, изложил в социальных сетях свое видение того, как все произошло.

- Было 7.30, я сидел и ждал в автомобиле с открытым окном свою маму, которая отводила мою сестру в школу. Я стоял на обочине и слушал музыку, ко мне подошел неизвестный мужчина, у которого на плечах сидел ребенок, он попросил убрать авто, на что я ему отказал, после чего он начал хамить мне. Я вышел из машины, мужчина снял ребенка с плеч и передал его женщине идущей с ним, - рассказывает Максим Корчагин.

По его версии, именно Владимир, так зовут избитого отца маленьких детей, начал к нему приближаться. Когда он подошел вплотную, Максим оттолкнул его, а тот в ответ ударил по лицу.

- Завязалась драка, в это время неизвестная мне женщина подошла к моей машине, вытащила ключи от автомобиля из замка зажигания и телефон с пассажирского сидения и выкинула в сторону детской площадки, я и мужчина перестали драться. Держа его за рукав сказал ему: «Пошли искать ключи и телефон которые выкинула неизвестная мне женщина». На что он ответил, что не будет этого делать, - сообщает второй участник драки.

По словам мужчины, он держал оппонента, но тот снова начал драку - ударил первым. В этот момент драки пришел отец Максима Корчагина.

- Он начал нас разнимать и мы все вместе упали на землю, во время падения я ударил мужчину рукой в область носа, упав, я и мой отец встали, развернулись и уехали, - подытожил Максим.

Похоже, в этой истории не все так однозначно, как звучало изначально. Теперь полиции предстоит разобраться, кто же все-таки умалчивает или переиначивает факты того, что произошло утром 6 января.

ИСТОЧНИК KP.RU