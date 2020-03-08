Воронежцы стали реже оформлять кредитные карты

8 Март 2020 2020-03-08T17:26:07+03:00

Связано ли это с экономической ситуацией в регионе? Или же люди просто опасаются этого банковского продукта?

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За первый месяц 2020 года воронежцы оформили 9 208 кредитных карт. Впрочем, в прошлом году интерес к «платику» среди жителей нашего региона был заметно выше - на 11,2%. Соответственно в начале 2019-го наши земляки оформили 10 364 карт. Много это или мало?

По данным Национального бюро кредитных историй, за минувший январь в той же Москве оформили более 46 тысяч таких карт и еще 34 тысячи - в области. Хотя в соседней для нас Белгородской области, например, ситуация другая: там только 6 396 кредитных карт потребовалось в начале 2020-го.

- В сегменте кредитных карт наблюдается ситуация, характерная для всего необеспеченного кредитования, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Наибольшее снижение выдачи наблюдается в отношении карт с большими лимитами кредитования (от 300 тысяч рублей и выше) – там годовые темпы снижения близки к минус 20%. Это связано с тем, что с 1 октября 2019 года при определении категории риска по кредиту банки стали обязаны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). В формуле расчета ПДН зависимость данного показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами.

ИСТОЧНИК KP.RU