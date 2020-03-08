2020-03-08T16:55:44+03:00
Происшествия

За несколько часов катаний на чужой машине жителю Воронежской области грозит несколько лет тюрьмы

За решеткой он может провести вплоть до пяти лет
Олег ИВАНОВ
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В Павловском районе в одну из ночей инспекторы обратили внимание на подозрительный автомобиль «ВАЗ-2105». Водитель отечественной легковушки не мог удержать траекторию движения.

Как выяснили полицейские, 24-летний местный житель сел за руль без документов. На этот подвиг его «подтолкнул» алкоголь. Дальше больше: выяснилось, что парень угнал легковушку на улице Островского. Ранее молодой человек уже неоднократно был судим за подобные угоны.

В отделе полиции мужчина признался, что двери в машине были открыты, двигатель он запустил, соединив провода зажигания. Он, как и многие подобные ему угонщики, хотел покататься. Было возбуждено уголовное дело - парню грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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