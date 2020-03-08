В Воронеже авария, оставившая без электричества роддом и 20 домов, произошла из-за костра

8 Март 2020 2020-03-08T16:56:41+03:00

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8 марта продолжились работы по устранению повреждения двух кабельных линий электропередачи: напомним, без энергии остались 20 жилых домов, Воронежская городская клиническая больница скорой помощи № 10 (БСМП «Электроника») и роддом. Сейчас они все подключены по временной схеме к резервным источникам питания.

Как пояснили в пресс-службе «Воронежской горэлектросети», вероятной причиной ЧП стало то, что кто-то развел огонь в камере канала, который проходит под железнодорожным полотном. Специалисты увидели «следы присутствия людей» и «тлеющий костер».

ИСТОЧНИК KP.RU