Футболисты воронежского «Факела» записали оригинальное поздравление с женским днем

8 Март 2020 2020-03-08T14:49:17+03:00

Уже 9 марта им предстоит провести официальную встречу с «Армавиром»

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Коллектив воронежского футбольного клуба «Факел» поздравил всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем - самым роскошным и восхитительным праздником весны! При этом игроки выложили «8» из футбольных мячей.

- Желаем всем прелестницам здоровья, благополучия и прекрасного настроения! Оставайтесь всегда счастливыми и любимыми, красивыми и жизнерадостными! - пожелали футболисты.

Отметим, что 7 марта футболисты «Факела» провели заключительную тренировку в рамках подготовительного сбора в Сочи. Команда отправилась в Армавир, где 9 марта предстоит провести первую игру весенней части первенства ФНЛ с местным одноименным коллективом. Остается надеяться, что и на футбольном поле воронежские футболисты порадуют своих болельщиц.

ИСТОЧНИК KP.RU