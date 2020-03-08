Футболисты воронежского «Факела» записали оригинальное поздравление с женским днем
Коллектив воронежского футбольного клуба «Факел» поздравил всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем - самым роскошным и восхитительным праздником весны! При этом игроки выложили «8» из футбольных мячей.
- Желаем всем прелестницам здоровья, благополучия и прекрасного настроения! Оставайтесь всегда счастливыми и любимыми, красивыми и жизнерадостными! - пожелали футболисты.
Отметим, что 7 марта футболисты «Факела» провели заключительную тренировку в рамках подготовительного сбора в Сочи. Команда отправилась в Армавир, где 9 марта предстоит провести первую игру весенней части первенства ФНЛ с местным одноименным коллективом. Остается надеяться, что и на футбольном поле воронежские футболисты порадуют своих болельщиц.
ИСТОЧНИК KP.RU