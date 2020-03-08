Грабитель в Воронеже сорвал с женщины цепочку стоимостью 30 тысяч рублей

8 Март 2020 2020-03-08T13:53:55+03:00

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На днях утром 38-летняя жительница Коминтерновского района вышла из дома на улице Беговой и встретила около подъезда приятеля. Не сообщается из-за чего поссорилась эта пара, н мужчина схватил собеседницу за горло, сорвал с шеи золотую цепочку и ушел. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Оперативники быстро нашли 34-летнего жителя Рамонского района. Он ранее уже был судим за аналогичные преступления. В отделе полиции тот признался, что сдал похищенную цепочку в ломбард, а деньги потратил.

- Похищенное имущество изъято и в будет возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU