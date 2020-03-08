В Воронеже из загоревшейся многоэтажки на Владимира Невского эвакуировали жителей
7 марта в 19.42 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили о пожаре в Коминтерновском районе на улице Владимира Невского. Оказалось, что в многоэтажке на третьем этаже загорелась кухня. Огонь быстро захватил небольшое помещение площадью около 9 квадратных метров.
На место ЧП выехало семь пожарных машин. 25 спасателей боролись с огнем. К их приезду пламя перекинулось уже и в коридор, размером шесть квадратных метров. Полыхал дверной проем и даже потолок.
Спасатели первым делом эвакуировали 25 человек, многим потребовались маски спасателей, в том числе 5 детям.
Пожар был ликвидирован 20.00. По оперативной информации пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU