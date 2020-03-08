В Воронеже из загоревшейся многоэтажки на Владимира Невского эвакуировали жителей

8 Март 2020 2020-03-08T12:36:48+03:00

Из дома вывели 25 человек, в том числе пятерых детей

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7 марта в 19.42 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили о пожаре в Коминтерновском районе на улице Владимира Невского. Оказалось, что в многоэтажке на третьем этаже загорелась кухня. Огонь быстро захватил небольшое помещение площадью около 9 квадратных метров.

На место ЧП выехало семь пожарных машин. 25 спасателей боролись с огнем. К их приезду пламя перекинулось уже и в коридор, размером шесть квадратных метров. Полыхал дверной проем и даже потолок.

Спасатели первым делом эвакуировали 25 человек, многим потребовались маски спасателей, в том числе 5 детям.

Пожар был ликвидирован 20.00. По оперативной информации пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU