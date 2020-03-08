В Воронеже ушел из жизни игравший за «Факел» футболист Вячеслав Шардыкин

8 Март 2020 2020-03-08T12:22:58+03:00

За наш клуб он провел 175 официальных матчей

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5 марта на 66-м году ушел из жизни известный воронежским любителям футбола игрок и тренер Вячеслав Шардыкин. 7 марта в 13.00 на Березовском кладбище в поселке Буденовское прошло прощание.

- Вячеслав Николаевич родился в Липецке, профессиональную карьеру начинал в местном «Металлурге». В 1979-1983 гг. выступал в составе «Факела». Талантливый полузащитник принял участие в общей сложности в 175 официальных матчах нашей команды, забив в них 14 мячей в ворота соперников, - сообщили в пресс-службе «Факела».

ИСТОЧНИК KP.RU