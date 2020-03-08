«Им было все равно»: под Воронежем двое мужчин избили отца на глазах его маленьких детей

8 Март 2020 2020-03-08T11:14:03+03:00

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В селе Девица Семилукского района двое мужчин жестоко избили местного жителя на глазах его же детей. Эту историю в социальных сетях рассказала София Астахова, она вместе с мужем утром 6 марта отправилась отвести сына в школу, а дочку в детский сад.

- Подойдя к пешеходному переходу по улице Танкистов мимо нас промчалась машина. Потом она резко сдала назад на нас. Я отдернула сына, так как его могли сбить. Крикнула: «Что ты творишь?» Мой муж сказал: «Ты что права купил?» На что молодой человек вышел из машины и сразу же ударил мужа в лицо. От неожиданного удара супруг упал, а вместе с ним и маленькая дочка, которая была у него на плечах, - рассказывает София.

По словам женщины, двое, вышедших из автомобиля мужчины, избивали лежачего на земле мужа руками и ногами. Женщина крикнула сыну идти в школу, а дочь забрала няня из садика. Избиение продолжалось пока мужчина не потерял сознание. София сфотографировала нападавших и их машину. После чего они уехали.

- Наверное, вы спросите, почему я бездействовала. Это не так. Я звонила в полицию, в скорую, но их не было более 40 минут. Муж трижды терял сознание, он истекал кровью, - пишет София.

В итоге довезти в больницу мужчину помогла местная жительница. У него диагностировали многочисленные гематомы, сотрясение, опущение почки, но до конца его еще не обследовали.

- Мы боимся, что делу не дадут ход. Нам предложили пойти на мировую, а мы отказались. Тогда участковый сказал, что они подадут встречный иск. Я рассмеялась, на что мне сказали: «Зря вы смеетесь, я сейчас был у них, и у первого нападавшего сильно разбито лицо». Но в деле вообще не фигурирует второй мужчина. Я не понимаю почему и что происходит? - спрашивает София.

У женщины есть свидетели и видео, как избивают ее супруга. На фотографиях четко видно, что ни у одного, ни у другого из нападавших нет повреждений.

- Им было все равно, что у мужа на плечах маленький ребенок и куча детей вокруг. Мне страшно жить в таком обществе. Теперь моим детям нужна помощь психолога. Звонили из сада сказать, что не могут успокоить дочь, она все время плакала и говорила, что дяди убили ее папу, ребенок плачет и во сне. У сына чувство вины. Он говорит: «Мама, я же мог помочь папе? Но, если эти дяди так избивали папу, меня бы они убили. Я плохой сын». Мне страшно от мысли о том, что могло бы произойти с моим сынишкой, не будь я рядом, - говорит София.

«КП-Воронеж» будет следить за развитием событий и направит запрос по поводу случившегося в региональное ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU